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Семеро ребят из школы-интерната Нижнего Тагила попали в больницу. Причины устанавливаются
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семеро ребят из школы-интерната Нижнего Тагила попали в больницу. Причины устанавливаются

24 октября 2013, 12:00Происшествия
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