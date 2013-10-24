Семеро ребят из школы-интерната Нижнего Тагила попали в больницу. Причины устанавливаются

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в образовательное учреждение сразу же выехала следственно-оперативная группа, инспектор ПДН и участковый уполномоченный. О сложившейся ситуации немедленно сообщили и в органы прокуратуры, и в Роспотребнадзор.

Как рассказали TagilCity.ru в Роспотребнадзоре, говорить о каких-то результатах пока рано, поскольку в настоящее время проводятся лабораторные исследования, по окончании которых все станет известно. Пока ни один из вариантов не подтвержден.

Установлено, что в интернате находилось 57 несовершеннолетних ребят. В ночь на 23 октября за помощью к медикам обратились 18 детей, а также воспитатель и медицинская сестра, которая в тот день снимала пробу с пищи, подаваемой ребятам на полдник и ужин. Это были котлеты, пюре и компот. Утром в школу не пришли 3 ученика – они остались дома с жалобами на недомогание, вскоре в медицинский блок интерната обратились еще 8 учащихся с похожими симптомами, которые после осмотра были отпущены домой.

Сотрудниками полиции совместно с представителями других служб и организаций проверены пищеблок интерната, помещение, где хранятся продукты, установлено, чем дети питались накануне. По результатам проверки будет принято процессуальное решение сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Школа в настоящее время закрыта на карантин, но с понедельника начинаются каникулы, поэтому ребята просто пораньше выйдут на отдых.

Фото с сайта школы-интерната №15