Семеро ребят из школы-интерната Нижнего Тагила попали в больницу. Причины устанавливаются
Вчера в Нижнем Тагиле директор по правовому воспитанию школы-интерната №15 обратился в полицию, в подразделение по делам несовершеннолетних. Причиной тому стала госпитализация семи воспитанников детского учреждения. Все они попали в инфекционную больницу с признаками отравления.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в образовательное учреждение сразу же выехала следственно-оперативная группа, инспектор ПДН и участковый уполномоченный. О сложившейся ситуации немедленно сообщили и в органы прокуратуры, и в Роспотребнадзор.
Как рассказали TagilCity.ru в Роспотребнадзоре, говорить о каких-то результатах пока рано, поскольку в настоящее время проводятся лабораторные исследования, по окончании которых все станет известно. Пока ни один из вариантов не подтвержден.
Установлено, что в интернате находилось 57 несовершеннолетних ребят. В ночь на 23 октября за помощью к медикам обратились 18 детей, а также воспитатель и медицинская сестра, которая в тот день снимала пробу с пищи, подаваемой ребятам на полдник и ужин. Это были котлеты, пюре и компот. Утром в школу не пришли 3 ученика – они остались дома с жалобами на недомогание, вскоре в медицинский блок интерната обратились еще 8 учащихся с похожими симптомами, которые после осмотра были отпущены домой.
Сотрудниками полиции совместно с представителями других служб и организаций проверены пищеблок интерната, помещение, где хранятся продукты, установлено, чем дети питались накануне. По результатам проверки будет принято процессуальное решение сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.
Школа в настоящее время закрыта на карантин, но с понедельника начинаются каникулы, поэтому ребята просто пораньше выйдут на отдых.
Фото с сайта школы-интерната №15
© TagilCity.ru