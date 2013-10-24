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В Нижнем Тагиле предотвратили взрыв: на Вагонке людям на несколько часов отключили газ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле предотвратили взрыв: на Вагонке людям на несколько часов отключили газ

24 октября 2013, 17:46Происшествия
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