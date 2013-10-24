В Нижнем Тагиле предотвратили взрыв: на Вагонке людям на несколько часов отключили газ

Бабушка почувствовала какой-то запах, решила что сосед что-то из машины принес и пахнет бензином. Чуть позже запах стал очень сильным и даже в воздухе видно было что-то. Ей постучал сосед и сказал, что это где-то сорвало что-то, и хлещет газ, очень сильная утечка на весь подъезд. В итоге им отключили газ и пока (утром 24 октября) ничего еще не починили, сегодня, может, сделают. Как я поняла, концентрация была очень высокая, чудом ничего не рвануло нигде.

Узнав о произошедшем, TagilCity.ru пытался получить комментарий от газовых служб города, однако никто не был в курсе аварии. Кроме того, об аварии не знал ни главный по дому, ни представители управляющей компании - конечно, с их слов. Легко, но страшно представить, какой взрыв мог произойти после такой серьезной утечки. Также из надежных источников стало известно, что на место с проверкой выезжала бригада из газовой службы.

Сегодня в районе обеда также появились новые известия с дома №5 по улице Зари – около 12:00 часов газ жителям всё же включили. Подробности произошедшего в настоящее время неизвестны, но и предположить, что сразу нескольким людям в одном подъезде померещился газ - не представляется возможным.