Синяки и гематомы: житель Нижнего Тагила подозревается в избиении сожительницы

В отдел полиции №17 обратилась женщина и заявила, что ее избил сожитель, с которым она проживает в своей квартире на улице Калинина.

Полицейские опросили свидетелей, которые подтвердили, что мужчина периодически избивает подругу – на лице и теле женщины нередко заметны синяки и гематомы.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался 38-летний житель Дзержинского района, официально не трудоустроенный и злоупотребляющий алкоголем. Мужчина полностью признал свою вину.