Синяки и гематомы: житель Нижнего Тагила подозревается в избиении сожительницы
23 октября полиция Нижнего Тагила задержала 38-летнего жителя Вагонки, который подозревается в систематическом избиении сожительницы.
В отдел полиции №17 обратилась женщина и заявила, что ее избил сожитель, с которым она проживает в своей квартире на улице Калинина.
Полицейские опросили свидетелей, которые подтвердили, что мужчина периодически избивает подругу – на лице и теле женщины нередко заметны синяки и гематомы.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался 38-летний житель Дзержинского района, официально не трудоустроенный и злоупотребляющий алкоголем. Мужчина полностью признал свою вину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».