Водители ищут свидетелей: массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург
22 октября около 23:00 на 212-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошла авария с участием трех автомобилей. Водители считают, что виноват водитель фуры, который уехал с места ДТП.
По словам владелицы автомобиля Ford Focus, которая также попала в аварию, перед ней на встречную полосу выехала фура. Девушка, чтобы избежать столкновения, начала тормозить и уходить на обочину. Несмотря на это Ford задел фуру по касательной, отчего машина вылетела на встречку и врезалась в ГАЗель.
Следом влетел не успевший затормозить автомобиль Mazda. По документам, составленным на месте при оформлении ДТП, именно Mazda стала виновником аварии. Однако свидетели обвиняют в ДТП фуру, которая уехала с места происшествия.
В итоге автомобили получили значительные повреждения. Из людей никто не пострадал.
Ни у кого из участников аварии не было видеорегистраторов, поэтому водители просят откликнуться тех, кто проезжал мимо в момент ДТП, сообщает Е1.ru.