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Водители ищут свидетелей: массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водители ищут свидетелей: массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург

Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: Е1.ru
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