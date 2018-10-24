Водители ищут свидетелей: массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург

По словам владелицы автомобиля Ford Focus, которая также попала в аварию, перед ней на встречную полосу выехала фура. Девушка, чтобы избежать столкновения, начала тормозить и уходить на обочину. Несмотря на это Ford задел фуру по касательной, отчего машина вылетела на встречку и врезалась в ГАЗель.

Следом влетел не успевший затормозить автомобиль Mazda. По документам, составленным на месте при оформлении ДТП, именно Mazda стала виновником аварии. Однако свидетели обвиняют в ДТП фуру, которая уехала с места происшествия.

В итоге автомобили получили значительные повреждения. Из людей никто не пострадал.