Подозреваемым в утечке данных клиентов Сбербанка стал сотрудник службы взысканий

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина работает в ООО «Национальная служба взысканий». В краже каких данных подозревается задержанный в МВД не уточняют.

Установлено, что мужчина, действовавший под псевдонимом «Антон 2131», проживал в Волгограде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, причинившее крупный ущерб».