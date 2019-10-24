Подозреваемым в утечке данных клиентов Сбербанка стал сотрудник службы взысканий
Сегодня, 21:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правоохранительные органы задержали сотрудника коллекторского агентства, который подозревается в краже персональных данных клиентов Сбербанка, пишет «Комерсантъ».
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина работает в ООО «Национальная служба взысканий». В краже каких данных подозревается задержанный в МВД не уточняют.
Установлено, что мужчина, действовавший под псевдонимом «Антон 2131», проживал в Волгограде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, причинившее крупный ущерб».
Сбербанк намерен в кратчайшие сроки разорвать договор с коллекторской компанией «в связи с нарушением условий договора и утратой доверия».
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