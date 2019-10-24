Тагильчанка предстанет перед судом за кражу двух шоколадок

Женщине предъявлено обвинение по статье «Кража». Как сообщили TagilCity.ru в Ленинском суде, согласно материалам дела, обвиняемая преимущественно совершала «налёты» на супермаркет по адресу Красноармейская, 79, а попалась в магазине «Райт» на улице Ломоносова.

Данное преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.