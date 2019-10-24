В Нижнем Тагиле на видео попала «семёрка», которая ударила авто на парковке и уехала
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле у торгового центра «Феникс» на улице Фрунзе ВАЗ-2107 въехал в припаркованное авто, после чего скрылся с места ДТП. Владельцы пострадавшей машины разыскивают свидетелей происшествия.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Инцидент случился 18 октября. Как видно на записи (с 17 секунды), «семёрка» при парковке задела Lada Granta, после чего водитель вышел, осмотрел повреждения, почти сразу же вернулся за руль и уехал. По всей видимости, другой автовладелец попытался преградить ему путь, но безуспешно. По словам хозяина Granta, заявления в полицию он не подавал, но надеется найти виновника ДТП.
Видео
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Видео: tagilcity.ru
Вышел с работы и увидел, что бампер сорван, позже нашёл видеозапись, увидел, что произошло. В полицию заявление не подавали — надеемся, что сможем договориться с владельцем. Вообще, в таких случаях принято контакты на машине оставлять. Да хотя бы просто извинение написал,говорят пострадавшие.
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