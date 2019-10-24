В Нижнем Тагиле на видео попала «семёрка», которая ударила авто на парковке и уехала

Инцидент случился 18 октября. Как видно на записи (с 17 секунды), «семёрка» при парковке задела Lada Granta, после чего водитель вышел, осмотрел повреждения, почти сразу же вернулся за руль и уехал. По всей видимости, другой автовладелец попытался преградить ему путь, но безуспешно. По словам хозяина Granta, заявления в полицию он не подавал, но надеется найти виновника ДТП.