В центре Нижнего Тагила ОМОН проводит задержание
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: Скриншот видео из группы "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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В Нижнем Тагиле правоохранители проводят операцию. Известно о трех задержанных.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причины задержания неизвестны. По данным полиции, операцию проводят бойцы ОМОНа. Подробности уточняются. Руководитель пресс-службы МВД Свердловской области пообещал прокомментировать ситуацию позже.
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Напомним, ранее бойцы ОМОНа при участии полиции Нижнего Тагила и ФСБ накрыли цех компании «ЧК» с нелегалами. Организация поставляла салаты в сеть магазинов «Мегамарт».
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