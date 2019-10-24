Владелец сети сыроварен из Екатеринбурга погиб в Крыму
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: «Соболев Сыр»
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В Севастополе в ДТП погиб владелец сети сыроварен «Соболев сыр» екатеринбуржец Максим Соболев, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудников компании.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло 22 октября. Соболев ехал на мотоцикле и попал в аварию. Некоторое время после ДТП мужчина был жив, однако, по словам источников издания, травмы оказались тяжелыми, спасти свердловчанина не удалось.
Коллеги погибшего пояснили, что его дело продолжит жить. Магазины «Соболев сыр» находятся в Екатеринбурге, Сочи и Новом Уренгое.
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