Житель Дегтярска осуждён за денежную помощь террористическим организациям

Мужчина три раза переводил деньги на банковские карты членам преступной организации в период с 2014 по 2016 годы. При этом он заведомо знал на что идут средства — покупка оружия, обмундирования и других вещей. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и полицейские из подразделения по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области.