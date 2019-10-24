Житель Дегтярска осуждён за денежную помощь террористическим организациям
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Дегтярске осуждён местный житель, который переводил деньги террористической группировке, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Мужчина три раза переводил деньги на банковские карты членам преступной организации в период с 2014 по 2016 годы. При этом он заведомо знал на что идут средства — покупка оружия, обмундирования и других вещей. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и полицейские из подразделения по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области.
По словам начальника пресс-службы главка Валерия Горелых, ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался, официального трудоустройства не имел и проживал с отцом. Деньги террористам он переводил через банковскую карту знакомых.
Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии общего режима.
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