В Екатеринбурге на автомобиль с COVID-биоматериалом напал мужчина с клюшкой

Мы ехали по главной дороге, когда нам начал сигналить черный тонированный Merсedes. Подрезал и заставил остановиться. Начал орать и спрашивать почему я его не пропускаю, затем взял из машины клюшку и снёс зеркало на моей Hyundai Sonata. После чего скрылся, рассказал водитель «ковидного» автомобиля.