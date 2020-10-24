В Екатеринбурге на автомобиль с COVID-биоматериалом напал мужчина с клюшкой

В Екатеринбурге на автомобиль с COVID-биоматериалом напал мужчина с клюшкой

Сегодня, 20:00ПроисшествияPhoto: E1.ru
В Екатеринбурге мужчина с клюшкой напал на автомобиль, который перевозил мазки для коронавирусных тестов, пишет E1.

Мы ехали по главной дороге, когда нам начал сигналить черный тонированный Merсedes. Подрезал и заставил остановиться. Начал орать и спрашивать почему я его не пропускаю, затем взял из машины клюшку и снёс зеркало на моей Hyundai Sonata. После чего скрылся, рассказал водитель «ковидного» автомобиля.

Он пояснил, что пробы на COVID-19 транспортируются в специальной сумке и при длительном нахождении в тепле начинают портиться. Поэтому им пришлось вызывать второй автомобиль, чтобы отвезти груз по назначению.

Напомним, накануне на журналистов уральского подразделения телекомпании «Вести» во время съемок сюжета напала женщина с лопатой.

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