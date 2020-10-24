В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов подъезда жилого дома из-за пожара

В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов подъезда жилого дома из-за пожара

Сегодня, 10:44ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали жильцов подъезда жилого дома на Вагонке из-за пожара в одной из квартир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 21.48. Горела квартира на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. 20 человек были эвакуированы по лестничным пролетам, 14 из них с помощью специальных масок. Среди спасенных были двое детей.

Огонь был потушен в 22.23, а к 23.06 завершена проливка сгоревших конструкций. В тушении задействовали пять пожарных автомобилей и 20 сотрудников МЧС. Сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, 22 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме на улице Пархоменко. В результате был госпитализирован мужчина, отравившийся продуктами горения. Спасатели нашли его уже без сознания.

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