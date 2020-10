В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов подъезда жилого дома из-за пожара

В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали жильцов подъезда жилого дома на Вагонке из-за пожара в одной из квартир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 21.48. Горела квартира на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. 20 человек были эвакуированы по лестничным пролетам, 14 из них с помощью специальных масок. Среди спасенных были двое детей. Огонь был потушен в 22.23, а к 23.06 завершена проливка сгоревших конструкций. В тушении задействовали пять пожарных автомобилей и 20 сотрудников МЧС. Сообщается, что пострадавших нет. Напомним, 22 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме на улице Пархоменко. В результате был госпитализирован мужчина, отравившийся продуктами горения. Спасатели нашли его уже без сознания. В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован из-за отравления угарным газом при пожаре

