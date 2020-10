23 октября скончалась Галина Скакун, работавшая учителем в школе № 41. Об этом сообщили родственники в социальной сети «Вконтакте».

Прощание состоится 27 октября в 14.30 на улице Челюскинцев, 47. От школы будет организован автобус, он отправится в 13.30. Поминки пройдут в 16.15 в здании администрации Дзержинского района на улице Окунева, 22. Напомним, вчера в Екатеринбурге скончалась учительница английского языка Наталья Паршакова. Она работала в гимназии №94. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, с которой она боролась последние недели своей жизни. Был подтвержден COVID-19. В Екатеринбурге скончалась учительница английского языка

