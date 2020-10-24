В Свердловской области женщину раздавил автомобилем бывший возлюбленный

При расставании он забрал всё, что дарил мне, я попросила вернуть только сережки. Он согласился и назначил встречу. Он попросил подвезти его до ж/д моста, и я согласилась. Но приехав на место он не стал выходить из машины. Я пригрозила ему что в таком случае отвезу его к моему отцу, а он ударил меня в шею электрошокером,говорит потерпевшая.