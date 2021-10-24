Алкогольная вечеринка в Екатеринбурге закончилась избиением лопатой и травматологией

Алкогольная вечеринка в Екатеринбурге закончилась избиением лопатой и травматологией
Алкогольная вечеринка в Екатеринбурге закончилась избиением лопатой и травматологией
Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Очевидец происшествия говорит про топор, в полиции — про лопату. Пьяная драка произошла на Сортировке в Екатеринбурге.

Один из жителей Старой Сортировки в Екатеринбурге, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт. Агрессор был в компании своего друга, когда к ним присоединился третий свердловчанин. В итоге оба товарища получили лопатой от неизвестного, сообщает Ура.ру.

Полицейскими предварительно установлено, что пострадавший, находясь в состоянии опьянения, сам стал инициатором драки. В ходе потасовки его оппонент нанес пострадавшим несколько ударов лопатой, рассказали изданию в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Ранее очевидцы рассказали СМИ, что два свердловчанина пострадали от удара топором — неизвестный во время выгула своих собак напал на двух подвыпивших товарищей.

Напомним, в Нижнем Тагиле ссора на кладбище переросла в драку с лопатой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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