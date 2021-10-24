Алкогольная вечеринка в Екатеринбурге закончилась избиением лопатой и травматологией

Очевидец происшествия говорит про топор, в полиции — про лопату. Пьяная драка произошла на Сортировке в Екатеринбурге.

Один из жителей Старой Сортировки в Екатеринбурге, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт. Агрессор был в компании своего друга, когда к ним присоединился третий свердловчанин. В итоге оба товарища получили лопатой от неизвестного, сообщает Ура.ру. Полицейскими предварительно установлено, что пострадавший, находясь в состоянии опьянения, сам стал инициатором драки. В ходе потасовки его оппонент нанес пострадавшим несколько ударов лопатой, рассказали изданию в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Ранее очевидцы рассказали СМИ, что два свердловчанина пострадали от удара топором — неизвестный во время выгула своих собак напал на двух подвыпивших товарищей. Напомним, в Нижнем Тагиле ссора на кладбище переросла в драку с лопатой. Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой

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