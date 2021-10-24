Алкогольная вечеринка в Екатеринбурге закончилась избиением лопатой и травматологией

Один из жителей Старой Сортировки в Екатеринбурге, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт. Агрессор был в компании своего друга, когда к ним присоединился третий свердловчанин. В итоге оба товарища получили лопатой от неизвестного, сообщает Ура.ру.
Полицейскими предварительно установлено, что пострадавший, находясь в состоянии опьянения, сам стал инициатором драки. В ходе потасовки его оппонент нанес пострадавшим несколько ударов лопатой, рассказали изданию в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Ранее очевидцы рассказали СМИ, что два свердловчанина пострадали от удара топором — неизвестный во время выгула своих собак напал на двух подвыпивших товарищей.
Напомним, в Нижнем Тагиле ссора на кладбище переросла в драку с лопатой.