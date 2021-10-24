Миллионные нарушения нашла в «Юности» Счетная палата Нижнего Тагила

Миллионные нарушения нашла в «Юности» Счетная палата Нижнего Тагила
Миллионные нарушения нашла в «Юности» Счетная палата Нижнего Тагила
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: 1МI
Счетная палата Нижнего Тагила в ходе проверки МБУ «Спортивная школа «Юность» нашла многочисленные нарушения на миллионы рублей.

Описание нарушений состоит из 20 пунктов, материалы проверки «Юности» были направлены в мэрию города и городскую думу, сообщает Счетная палата Нижнего Тагила.

Ревизоры выявили нарушения в формировании муниципального задания, несоблюдение правил ведения Журналов учета тренировочных занятий, временные неточности по проведению тренировок и так далее.

В штат учреждения незаконно была введена «ненужная» должность, в результате чего бюджет Нижнего Тагила был вынуждены оплатить более 460 тысяч рублей на расходы по зарплате. Руководство школы также неэффективно использует свободные помещения учреждения.

С баланса «Юности» вовремя не списали некоторое оборудование общей стоимостью почти 350 тысяч. Искажение соответствующих показателей в бухгалтерской отчетности за 2019 год и 2020 год вылилось в сумму 6 миллионов 251 тысячу рублей. Занижение бухгалтерской отчетности также составило порядка 1,3 миллиона.

В бухгалтерской отчетности показатель просроченной дебиторской задолженности занижен на общую сумму 1,937 тысяч рублей, в том числе за 2019 год — 1,594 миллиона, за 2020 год — 342 тысячи. В бухгалтерской отчетности за 2019 год показатель долгосрочной дебиторской задолженности занижен на сумму 71 874 рублей.

С целью устранения выявленных недостатков ревизоры Счетной палаты вынесли представление руководству спортивной школы. В прокуратуру Нижнего Тагила также направлены материалы проверки.

Напомним, в начале сентября текущего года аудиторы Счетной палаты РФ заявили об изношенности коммунальных сетей малых городов страны на 60-70%.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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