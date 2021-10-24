Миллионные нарушения нашла в «Юности» Счетная палата Нижнего Тагила

В бухгалтерской отчетности показатель просроченной дебиторской задолженности занижен на общую сумму 1,937 тысяч рублей, в том числе за 2019 год — 1,594 миллиона, за 2020 год — 342 тысячи. В бухгалтерской отчетности за 2019 год показатель долгосрочной дебиторской задолженности занижен на сумму 71 874 рублей.