Пьяный пассажир свердловского трамвая помочился во время поездки на ребенка

Пьяный пассажир свердловского трамвая помочился во время поездки на ребенка
Пьяный пассажир свердловского трамвая помочился во время поездки на ребенка
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Помочился на сидящего спереди ребенка — нетрезвый житель Екатеринбурга справил малую нужду в трамвае во время поездки.

Инцидент произошел в вагоне маршрута № 27 20 октября в Екатеринбурге. По словам очевидцев, нетрезвый пассажир зашел в трамвай, сел на второе пассажирское сиденье возле окна и начал мочиться на стоящее перед ним кресло. Девочка, зашедшая в вагон на остановке, решил сесть перед свердловчанином, но ее мама увидела произошедшее и согнала ребенка с сиденья. Видеозапись с происшествием выложили в сеть очевидцы инцидента, пишет Ура.ру.

Справляющего малую нужду жителя Екатеринбурга остальные пассажиры трамвая выгнали из салона. На записи видно, как мужчина, шатаясь, пошел по перрону с расстёгнутыми штанами.

Видео:Ура.Ру

Напомним, в Нижнем Тагиле подростки помочились на дверь общества инвалидов. После этого компания несовершеннолетних тагильчан избила прохожего.

Сюжеты:
Екатеринбург
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