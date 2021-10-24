Пьяный пассажир свердловского трамвая помочился во время поездки на ребенка

Инцидент произошел в вагоне маршрута № 27 20 октября в Екатеринбурге. По словам очевидцев, нетрезвый пассажир зашел в трамвай, сел на второе пассажирское сиденье возле окна и начал мочиться на стоящее перед ним кресло. Девочка, зашедшая в вагон на остановке, решил сесть перед свердловчанином, но ее мама увидела произошедшее и согнала ребенка с сиденья. Видеозапись с происшествием выложили в сеть очевидцы инцидента, пишет Ура.ру.