Труп мужчины обнаружен за поликлиникой на Широкой Речке в Екатеринбурге

Труп мужчины обнаружен за поликлиникой на Широкой Речке в Екатеринбурге
Труп мужчины обнаружен за поликлиникой на Широкой Речке в Екатеринбурге
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: 1МI
Мужской труп на Удельной обнаружен в Екатеринбурге за зданием поликлиники.

Труп мужчины обнаружили на улице Удельной, 7 утром 24 октября 2021 года, сообщает E1.

Видимых следов насильственной смерти не обнаружено, труп 42-летнего мужчины направлен на посмертную экспертизу,сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Следственный комитет по Верх-Исетскому району также подключился к расследованию обстоятельств смерти мужчины. Следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти екатеринбуржца, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Напомним, на днях суд отправил похоронщика на 9,5 лет в колонию за убийство и захоронение собутыльника в Нижнем Тагиле. Мужчины повздорили во время распития спиртного, после чего осужденный 2 раза ударил жертву ножом. Еще живого потерпевшего убийца задушил уже на утро, а труп закопал на кладбище.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полицияСК РФтрупобнаружениеШирокая речкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы