Труп мужчины обнаружен за поликлиникой на Широкой Речке в Екатеринбурге

Напомним, на днях суд отправил похоронщика на 9,5 лет в колонию за убийство и захоронение собутыльника в Нижнем Тагиле. Мужчины повздорили во время распития спиртного, после чего осужденный 2 раза ударил жертву ножом. Еще живого потерпевшего убийца задушил уже на утро, а труп закопал на кладбище.