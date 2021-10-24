Труп мужчины обнаружен за поликлиникой на Широкой Речке в Екатеринбурге

Труп мужчины обнаружили на улице Удельной, 7 утром 24 октября 2021 года, сообщает E1.
Видимых следов насильственной смерти не обнаружено, труп 42-летнего мужчины направлен на посмертную экспертизу,сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Следственный комитет по Верх-Исетскому району также подключился к расследованию обстоятельств смерти мужчины. Следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти екатеринбуржца, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
Напомним, на днях суд отправил похоронщика на 9,5 лет в колонию за убийство и захоронение собутыльника в Нижнем Тагиле. Мужчины повздорили во время распития спиртного, после чего осужденный 2 раза ударил жертву ножом. Еще живого потерпевшего убийца задушил уже на утро, а труп закопал на кладбище.