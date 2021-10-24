Водителя зажало в салоне иномарки после «встречи» со столбом в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел около 7:25 утром в воскресенье, 24 октября. Как сообщается на странице Центра защиты населения Нижнего Тагила в Instagram, автомобиль врезался в опору линий электропередач на улице Краснознамённая.
В результате аварии автолюбитель оказался зажат в салоне иномарки — капот смят пополам, а часть кабины — покорёжена. Приехавшие на место спасатели достали водителя авто и передали его сотрудникам скорой помощи.
Напомним, иномарка врезалась в столб на ГГМ в Нижнем Тагиле. После странного ДТП водитель автомобиля сбежал.