Сегодня в Нижнем Тагиле из-за оставленного в камере хранения обреза людей вывели из здания вокзала
24 ноября 2011, 22:40ПроисшествияАлександра Логинова
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Оставленный в камере хранения обрез заставил людей покинуть здание вокзала. Сегодня около восьми утра в дежурную часть полиции позвонил мужчина и рассказал, что в ячейке хранения ж\д вокзала лежит обрез охотничьего ружья.
Он видел, как мужчина его туда положил. На место сразу прибыли сотрудники транспортной полиции и взрывотехники. Всех пассажиров из здания вокзала пришлось эвакуировать. Как рассказал нам начальник нижнетагильского линейного отдела полиции Александр Кириченко, кроме обреза в камере хранения полицейские обнаружили сумку с вещами. Правоохранители установили, кто оставил опасный багаж. Сейчас этого человека ищут. Устанавливают и очевидца, который сигнализировал об опасности.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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