Сегодня в Нижнем Тагиле из-за оставленного в камере хранения обреза людей вывели из здания вокзала

Он видел, как мужчина его туда положил. На место сразу прибыли сотрудники транспортной полиции и взрывотехники. Всех пассажиров из здания вокзала пришлось эвакуировать. Как рассказал нам начальник нижнетагильского линейного отдела полиции Александр Кириченко, кроме обреза в камере хранения полицейские обнаружили сумку с вещами. Правоохранители установили, кто оставил опасный багаж. Сейчас этого человека ищут. Устанавливают и очевидца, который сигнализировал об опасности.