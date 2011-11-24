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В Нижнем Тагиле и Лесном с начала года изъяты контрафактные товары на сумму 1,2 млн. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле и Лесном с начала года изъяты контрафактные товары на сумму 1,2 млн. рублей

24 ноября 2011, 22:59ПроисшествияАлександра Логинова
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