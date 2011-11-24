В Нижнем Тагиле и Лесном с начала года изъяты контрафактные товары на сумму 1,2 млн. рублей
24 ноября 2011, 22:59ПроисшествияАлександра Логинова
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Бороться со спортивным контрафактом продолжает нижнетагильская таможня. В ноябре таможенники совместно с правоохранителями провели 3 проверки.
В результате из торговых точек Нижнего Тагила и Лесного изъято 40 единиц спортивной одежды и обуви под марками «Adidas» и «Nike» на 75 тысяч рублей. Всего с начала года тагильские таможенники провели 45 таких проверок. Из торговых сетей Нижнего Тагила и соседних городов более тысячи фальшивых товаров. Все они признаны контрафактными. Основной ассортимент «подделок» - спортивная одежда и обувь с логотипами«Lacoste», «Adidas», «Umbro», «Nike». Ущерб, нанесенный правообладателям товарных знаков, оценили в 1 миллион 200 тысяч рублей.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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