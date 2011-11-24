В Серове младенец умер, пока его перевозили из больницы в больницу для уточнения диагноза

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, 19 ноября в 21.30 на станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение от жительницы Серова о плохом самочувствии ее месячного сына: у мальчика резко поднялась температура. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз - передозировка препаратом «Називин». После этого новорожденный был доставлен бригадой «скорой» в детскую городскую больницу Серова, где мальчика около 22.00 осмотрел врач и поставил диагноз - менингит (под вопросом), при этом состояние ребенка врач оценил как тяжелое.

В больнице, со слов врача, не было необходимых условий для оказания надлежащей помощи больному ребенку, и его доставили в приемный покой серовской городской больницы № 1.Там его осмотрел хирург и направил в инфекционное отделение клиники. Согласно имеющимся документам, новорожденного госпитализировали в 23.00, а через несколько часов (в ночь с 19 на 20 ноября) малыш скончался. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти, по предварительному заключению, явилось инфекционное заболевание бронхиолит.

Чтобы проверить все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Назначена сложная комплексная экспертиза (на основании имеющихся материалов и документов) с целью установления точной причины смерти ребенка, проверки правильности, своевременности и полноты оказанной мальчику медицинской помощи. Уже допрошены участковый врач и сотрудники бригады скорой медицинской помощи, а также врач детской городской больницы, которая принимала решение о направлении ребенка в другую больницу, истребована необходимая медицинская документация.