Два человека в Нижнем Тагиле угнали Mitsubishi Lancer, попали в ДТП и скрылись

Днем 19 октября недалеко от главной проходной УВЗ, возле магазина «Ирина» и кафе «Семья», два человека угнали автомобиль Mitsubishi Lancer ярко-синего цвета.

За рулём находилась женщина, на вид 30-35 лет, высокого роста, волосы темные. С ней в машину сел мужчина в синей куртке. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Личности подозреваемых установлены.

Сообщается, что мужчина и женщина доехали до магазина «Дубрава», где бросили автомобиль, успев попасть в ДТП, поскольку у иномарки разбит бампер.