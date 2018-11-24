Два человека в Нижнем Тагиле угнали Mitsubishi Lancer, попали в ДТП и скрылись
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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На улице Ильича в Нижнем Тагиле мужчина и женщина угнали Mitsubishi Lancer, попали в ДТП и скрылись. Хозяева автомобиля ищут очевидцев произошедшего.
Сюжеты: Нижний Тагил
Днем 19 октября недалеко от главной проходной УВЗ, возле магазина «Ирина» и кафе «Семья», два человека угнали автомобиль Mitsubishi Lancer ярко-синего цвета.
За рулём находилась женщина, на вид 30-35 лет, высокого роста, волосы темные. С ней в машину сел мужчина в синей куртке. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Личности подозреваемых установлены.
Сообщается, что мужчина и женщина доехали до магазина «Дубрава», где бросили автомобиль, успев попасть в ДТП, поскольку у иномарки разбит бампер.
Всех, кто стал свидетелем происшествия или смог зафиксировать происходящее на видеорегистратор, могут сообщить Александре Градобоевой либо по телефону 8-912-034-95-31.
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