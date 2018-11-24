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Два человека в Нижнем Тагиле угнали Mitsubishi Lancer, попали в ДТП и скрылись
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека в Нижнем Тагиле угнали Mitsubishi Lancer, попали в ДТП и скрылись

Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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