Школьник из Верхней Синячихи застрелил друга из ружья

23 ноября вечером в результате ссоры школьник из Верхней Синячихи застрелил друга, который зашел за ним на прогулку.
Вечером 23 ноября в Верхней Синячихе в Алапаевском районе погиб ребенок. Школьники из пятого и седьмого класса дружи в одной компании. По словам местной жительницы, один мальчик зашел за другим на прогулку, в ходе общения произошла ссора. Один из друзей неудачно пошутил над вторым. Ребенок обиделся, схватил двухстволку и произвел выстрел. От выстрела мальчик погиб на месте.
По информации Е1.ru, оружие принадлежало отцу выстрелившего ребенка. Следственный комитет подтвердил сообщение о стрельбе. В настоящий момент проходит проверка, назначены медицинские экспертизы.
Возбуждено уголовное дело. Следственное управление СК России Свердловской области устанавливает условия, в результате которых произошла трагедия, чтобы не допустить аналогичных случаев в будущем.