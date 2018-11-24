Школьник из Верхней Синячихи застрелил друга из ружья

Вечером 23 ноября в Верхней Синячихе в Алапаевском районе погиб ребенок. Школьники из пятого и седьмого класса дружи в одной компании. По словам местной жительницы, один мальчик зашел за другим на прогулку, в ходе общения произошла ссора. Один из друзей неудачно пошутил над вторым. Ребенок обиделся, схватил двухстволку и произвел выстрел. От выстрела мальчик погиб на месте.