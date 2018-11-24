Три человека пострадали в лобовом столкновении на трассе Камышлов — Ирбит
Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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23 ноября на трассе Камышлов-Ирбит лоб в лоб столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2114. Три человека пострадали.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель Renault не справился с управлением и врезался в «четырнадцатую», которая двигалась ему навстречу.
В результате столкновения пострадали два пассажира иномарки и водитель отечественного авто.
Как сообщает E1.RU, в салоне ВАЗа находилось двое детей, которые не пострадали
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