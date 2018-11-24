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Три человека пострадали в лобовом столкновении на трассе Камышлов — Ирбит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три человека пострадали в лобовом столкновении на трассе Камышлов — Ирбит

Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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