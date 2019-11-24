В Екатеринбурге документы с личными данными клиентов банка оказались на улице

Фото брошенных банковских бумаг сделал один из пользователей паблика «Типичный Екатеринбург». Позже выяснилось, что документы были выброшены в результате ограбления. Об этом рассказал сотрудник УБРиРа.

По его словам, ограбление произошло в троллейбусе — неизвестный выхватил сумку с кошельком и документами. После работник банка в надежде найти бумаги обошёл всю округу, но безрезультатно. Также он опасается, что после инцидента его могут уволить.