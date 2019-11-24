В Екатеринбурге документы с личными данными клиентов банка оказались на улице
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: паблик «Типичный Екатеринбург»
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В Екатеринбурге документы с личными данными и фотографиями клиентов «Уральского банка реконструкции и развития» оказались оказались лежащими в снегу на одной из улиц города, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Фото брошенных банковских бумаг сделал один из пользователей паблика «Типичный Екатеринбург». Позже выяснилось, что документы были выброшены в результате ограбления. Об этом рассказал сотрудник УБРиРа.
По его словам, ограбление произошло в троллейбусе — неизвестный выхватил сумку с кошельком и документами. После работник банка в надежде найти бумаги обошёл всю округу, но безрезультатно. Также он опасается, что после инцидента его могут уволить.
В УБРиРе заявили, что по факту выброшенных документов проведут проверку.
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