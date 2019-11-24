В Екатеринбурге застрелили мужчину, напавшего на полицейского во время задержания

По информации начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, 28-летнего мужчину задержали по подозрению в хранении наркотических веществ. От медосвидельствования он отказался и попытался скрыться.

Один из полицейских догнал его возле дома на улице Опалихинской. Подозреваемый оказал сопротивление и попытался выхватить у лейтенанта табельное оружие.

В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление и попытку завладеть пистолетом, после чего и произошел второй выстрел, который оказался смертельным,рассказал Валерий Горелых.

На место происшествия для установки обстоятельств инцидента выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального Следственного комитета.

По результатам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации, отметил начальник пресс-службы главка.