В Екатеринбурге застрелили мужчину, напавшего на полицейского во время задержания
Сегодня утром, 24 ноября, в Екатеринбурге возле дома на улице Халтурина был застрелен мужчина, который во время задержания пытался отобрать у полицейского пистолет, сообщает Е1.
По информации начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, 28-летнего мужчину задержали по подозрению в хранении наркотических веществ. От медосвидельствования он отказался и попытался скрыться.
Один из полицейских догнал его возле дома на улице Опалихинской. Подозреваемый оказал сопротивление и попытался выхватить у лейтенанта табельное оружие.
В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление и попытку завладеть пистолетом, после чего и произошел второй выстрел, который оказался смертельным,рассказал Валерий Горелых.
На место происшествия для установки обстоятельств инцидента выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального Следственного комитета.
По результатам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации, отметил начальник пресс-службы главка.
Стрелявший полицейский также получил травму руки и сейчас находится в больнице. По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно.