На подъезде к Нижнему Тагилу ГАЗель насмерть сбила пешехода

Вчера вечером в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП на подъезде к городу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно, 46-летний водитель автомобиля ГАЗ 2217 ехал на северном подъезде в Нижний Тагил. Он допустил наезд на мужчину 1951 года рождения, который шел по дороге вне населенного пункта без светоотображающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. На момент ДТП водитель был трезвым, его стаж вождения составляет 10 лет, за 2020 год к административной ответственности привлекался один раз. Он пояснил, что увидел пешехода, который двигался по середине дороги, в свете фар. Водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось. Причина ДТП будет установлена в ходе следствия. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Напомним, 19 ноября в центре Нижнего Тагила водитель сбил мужчину, который выходил из трамвая. Позже он скончался в больнице от полученных травм. «Водитель вообще не притормаживал»: тагильчанин рассказал подробности страшного ДТП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter