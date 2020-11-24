На подъезде к Нижнему Тагилу ГАЗель насмерть сбила пешехода

На подъезде к Нижнему Тагилу ГАЗель насмерть сбила пешехода

Сегодня, 10:23ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Вчера вечером в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП на подъезде к городу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно, 46-летний водитель автомобиля ГАЗ 2217 ехал на северном подъезде в Нижний Тагил. Он допустил наезд на мужчину 1951 года рождения, который шел по дороге вне населенного пункта без светоотображающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

На момент ДТП водитель был трезвым, его стаж вождения составляет 10 лет, за 2020 год к административной ответственности привлекался один раз.

Он пояснил, что увидел пешехода, который двигался по середине дороги, в свете фар. Водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось.

Причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 19 ноября в центре Нижнего Тагила водитель сбил мужчину, который выходил из трамвая. Позже он скончался в больнице от полученных травм.

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