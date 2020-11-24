На подъезде к Нижнему Тагилу ГАЗель насмерть сбила пешехода

Предварительно, 46-летний водитель автомобиля ГАЗ 2217 ехал на северном подъезде в Нижний Тагил. Он допустил наезд на мужчину 1951 года рождения, который шел по дороге вне населенного пункта без светоотображающих элементов.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
На момент ДТП водитель был трезвым, его стаж вождения составляет 10 лет, за 2020 год к административной ответственности привлекался один раз.
Он пояснил, что увидел пешехода, который двигался по середине дороги, в свете фар. Водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось.
Причина ДТП будет установлена в ходе следствия.
Напомним, 19 ноября в центре Нижнего Тагила водитель сбил мужчину, который выходил из трамвая. Позже он скончался в больнице от полученных травм.