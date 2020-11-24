На Урале полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали рыбака с озера

На Урале полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали рыбака с озера

Сегодня, 14:56ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Среднеуральске ночью рыбак вызвал сотрудников МЧС для эвакуации с замерзшего озера.

Вызов в ЕДДС поступилв 02.43 от самого пострадавшего. 33-летний мужчина сообщил, что находится на озере и под ним начал трескаться лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

С помощью осветительных приборов и звуковых сигналов прибывшим спасателям удалось установить место, где находится рыбак. Оно оказалось на расстоянии одного километра от берега. Сотрудники были одеты в гидрокостюмы и, взяв с собой лодку, осторожно направились в сторону мужчины.

По пути выяснилось, что застрявшего уже ведут к берегу сотрудники полиции. Пострадавшего доставили к берегу. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Сотрудники МЧС провели с рыбаком профилактическую беседу, в ходе которой напомнили об опасности выхода на неокрепший лед. За это предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Напомним, по информации ГУ МЧС по Свердловской области в регионе с начала октября пять человек провалились под лед.

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