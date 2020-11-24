На Урале полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали рыбака с озера

С помощью осветительных приборов и звуковых сигналов прибывшим спасателям удалось установить место, где находится рыбак. Оно оказалось на расстоянии одного километра от берега. Сотрудники были одеты в гидрокостюмы и, взяв с собой лодку, осторожно направились в сторону мужчины.