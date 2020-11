На Урале расследуют дело подозреваемого в поджоге дома с семьей

Следственный комитет начал расследование по факту пожара в частном доме, в котором находились четыре человека.

Пожарными из дома были выведены трое взрослых и один ребенок. Их передали для оказания медпомощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Местные СМИ сообщают, что подозревается поджог. Пожарный сказал, что там был мужчина, его жена, ребенок и теща. Глава семейства разлил бензин и поджег его, рассказал «Вечернему Карпинску» один из очевидцев. У мальчика диагностировали отравление угарным газом. У 11-летнего ребенка отравление продуктами горения. У матери 80% ожогов тела, ее пока оставили в Краснотурьинске, как и тещу. Они не транспортабельны, рассказала изданию «Про Волчанск» реаниматолог авиамедицинской бригады Анастасия Гильманова. По информации корреспондента 66.ru, мальчик доставлен в Екатеринбург на автомобиле центра медицины катастроф. У него термоингаляционная травма — то есть поражение органов дыхания, он находится в ожоговом отделении. Следственным отделом по Краснотурьинску СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Волчанска, 1987 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стати 30, пунктами «а», «в», «е» частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом). Днём 23 ноября 2020 года, находясь по месту своего проживания в доме по улице Гоголя в городе Волчанске, подозреваемый вступил в конфликт со своей родственницей, 1960 года рождения. На почве ссоры мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость в указанном жилище, после чего поджёг её. В результате возникшего возгорания ожоги и отравление продуктами горения получили все четверо граждан, находившихся в доме. Их жизни были спасены благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, оперативно прибывшим для тушения пожара, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.

