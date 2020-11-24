На Урале расследуют дело подозреваемого в поджоге дома с семьей

На Урале расследуют дело подозреваемого в поджоге дома с семьей

Сегодня, 18:40ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Следственный комитет начал расследование по факту пожара в частном доме, в котором находились четыре человека.

Пожарными из дома были выведены трое взрослых и один ребенок. Их передали для оказания медпомощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Местные СМИ сообщают, что подозревается поджог.

Пожарный сказал, что там был мужчина, его жена, ребенок и теща. Глава семейства разлил бензин и поджег его, рассказал «Вечернему Карпинску» один из очевидцев.

У мальчика диагностировали отравление угарным газом.

У 11-летнего ребенка отравление продуктами горения. У матери 80% ожогов тела, ее пока оставили в Краснотурьинске, как и тещу. Они не транспортабельны, рассказала изданию «Про Волчанск» реаниматолог авиамедицинской бригады Анастасия Гильманова.

По информации корреспондента 66.ru, мальчик доставлен в Екатеринбург на автомобиле центра медицины катастроф. У него термоингаляционная травма — то есть поражение органов дыхания, он находится в ожоговом отделении.

Следственным отделом по Краснотурьинску СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Волчанска, 1987 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стати 30, пунктами «а», «в», «е» частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом).

Днём 23 ноября 2020 года, находясь по месту своего проживания в доме по улице Гоголя в городе Волчанске, подозреваемый вступил в конфликт со своей родственницей, 1960 года рождения. На почве ссоры мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость в указанном жилище, после чего поджёг её. В результате возникшего возгорания ожоги и отравление продуктами горения получили все четверо граждан, находившихся в доме. Их жизни были спасены благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, оперативно прибывшим для тушения пожара, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.

Stories:
Эксклюзив
Свердловская областьподжогВолчанскпожары в Свердловской области
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы