На Урале расследуют дело подозреваемого в поджоге дома с семьей

Днём 23 ноября 2020 года, находясь по месту своего проживания в доме по улице Гоголя в городе Волчанске, подозреваемый вступил в конфликт со своей родственницей, 1960 года рождения. На почве ссоры мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость в указанном жилище, после чего поджёг её. В результате возникшего возгорания ожоги и отравление продуктами горения получили все четверо граждан, находившихся в доме. Их жизни были спасены благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, оперативно прибывшим для тушения пожара, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.