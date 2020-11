24 ноября скончался бывший вице-премьер Свердловской области по социальным вопросам Александр Блохин.

Как рассказали URA.RU в областном минздраве, бывший вице-премьер скончался на 83 году жизни. В сфере здравоохранения Александр Блохин проработал больше 50 лет. Управление, которое он возглавлял, выполняло большое количество функций, начиная от строительства медицинских учреждений и заканчивая внедрением обязательного медицинского страхования. Напомним, 20 ноября в Нижнем Тагиле скончался врач Владимир Наумович Гельфанд, трудившийся акушером-гинекологом в ЦГБ № 1. В Нижнем Тагиле умер врач акушер-гинеколог Владимир Гельфанд

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter