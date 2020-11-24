В Екатеринбурге задержали уроженца иностранного государства с крупной партией героина

В ходе проведения совместной операции отделов полиции № 11 и № 8, кроме того участие приняли полицейские из городского УМВД. У подозреваемого при личном досмотре был обнаружен сверток с 46 граммами героина, сообщили изданию в пресс-службе УМВД.