В Екатеринбурге задержали уроженца иностранного государства с крупной партией героина

В Екатеринбурге был задержан выходец из стран ближнего зарубежья с крупной партией героина.

19 ноября 30-летний мужчина был пойман правоохранителями в подъезде жилого дома на улице Таватуйской, пишет ИА «Уральский меридиан». Photo: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу В ходе проведения совместной операции отделов полиции № 11 и № 8, кроме того участие приняли полицейские из городского УМВД. У подозреваемого при личном досмотре был обнаружен сверток с 46 граммами героина, сообщили изданию в пресс-службе УМВД. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Напомним, в ноябре сообщалось о передаче в суд материалов дела в отношении мужчины, которого подозревают в покушении на сбыт более одного килограмма наркотиков. На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

