В Екатеринбурге задержали уроженца иностранного государства с крупной партией героина

В Екатеринбурге задержали уроженца иностранного государства с крупной партией героина

Сегодня, 13:01ПроисшествияPhoto: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге был задержан выходец из стран ближнего зарубежья с крупной партией героина.

19 ноября 30-летний мужчина был пойман правоохранителями в подъезде жилого дома на улице Таватуйской, пишет ИА «Уральский меридиан».

Photo:пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

В ходе проведения совместной операции отделов полиции № 11 и № 8, кроме того участие приняли полицейские из городского УМВД. У подозреваемого при личном досмотре был обнаружен сверток с 46 граммами героина, сообщили изданию в пресс-службе УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Напомним, в ноябре сообщалось о передаче в суд материалов дела в отношении мужчины, которого подозревают в покушении на сбыт более одного килограмма наркотиков.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
наркотикизадержаниеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы