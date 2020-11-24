В Екатеринбурге задержали уроженца иностранного государства с крупной партией героина

19 ноября 30-летний мужчина был пойман правоохранителями в подъезде жилого дома на улице Таватуйской, пишет ИА «Уральский меридиан».
В ходе проведения совместной операции отделов полиции № 11 и № 8, кроме того участие приняли полицейские из городского УМВД. У подозреваемого при личном досмотре был обнаружен сверток с 46 граммами героина, сообщили изданию в пресс-службе УМВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Напомним, в ноябре сообщалось о передаче в суд материалов дела в отношении мужчины, которого подозревают в покушении на сбыт более одного килограмма наркотиков.