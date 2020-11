В Кольцово задержали некурящего китайца с партией курительных трубок

Таможенниками аэропорта «Кольцово» был задержан гражданин Китая с партией курительных трубок.

Мужчина пытался провезти 25 образцов данного товара. В объяснительной он указал, что не курит, что укрепило подозрения сотрудников таможни в том, что трубки предназначены для перепродажи, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По предварительной оценке, стоимость 25 предметов для курения составляет около 100 тысяч рублей. В отношении жителя иностранного государства заведено административное дело. Ему грозит штраф в двойном размере стоимости провозимого груза. В случае уплаты, трубки вернут владельцу. Напомним, в Екатеринбурге суд конфисковал у китайца два старинных самовара, которые он попытался увезти на родину. Экспертиза установила, что самовары произведены в 19 веке и являются предметом культурной ценности. В Екатеринбурге у китайца конфисковали два старинных самовара

