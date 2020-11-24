В Кольцово задержали некурящего китайца с партией курительных трубок

В Кольцово задержали некурящего китайца с партией курительных трубок

Сегодня, 16:26ПроисшествияPhoto: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Таможенниками аэропорта «Кольцово» был задержан гражданин Китая с партией курительных трубок.

Мужчина пытался провезти 25 образцов данного товара. В объяснительной он указал, что не курит, что укрепило подозрения сотрудников таможни в том, что трубки предназначены для перепродажи, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По предварительной оценке, стоимость 25 предметов для курения составляет около 100 тысяч рублей.

В отношении жителя иностранного государства заведено административное дело. Ему грозит штраф в двойном размере стоимости провозимого груза. В случае уплаты, трубки вернут владельцу.

Напомним, в Екатеринбурге суд конфисковал у китайца два старинных самовара, которые он попытался увезти на родину. Экспертиза установила, что самовары произведены в 19 веке и являются предметом культурной ценности.

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