Сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП с участием трамвая.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали TagilCity.ru, что столкновение произошло утром 24 ноября на перекрестке улиц Юности и Восточное шоссе. Водители оформились по федеральному закону №40 и поехали в страховую компанию. Пострадавших нет,пояснили в отделе пропаганды. Этот закон обязывает к страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле на ГГМ трамвай с пассажирами протаранил «Ладу Гранту». В Нижнем Тагиле трамвай с пассажирами протаранил «Ладу Гранту»

