В Санкт-Петербурге мужчина с топором взял в заложники детей

В Северной столице мужчина взял в заложники шестерых детей.

Инцидент произошел в Колпино. Мужчина выгнал из квартиры жену и заперся в жилище с шестерыми детьми, сообщает «Федерал Пресс». По информации ряда СМИ, злоумышленник злоупотребляет антидепрессантами и находится в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что мужчина угрожает убить детей. С ним ведут переговоры представители правоохранительных органов. Требования взявшего заложников не сообщаются. Напомним, в августе сообщалось как в Екатеринбурге мужчина похитил девушку, угрожая ножом. Всю ночь он удерживал её в квартире, облил себя горючей жидкостью и угрожал поджечь.

