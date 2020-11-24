В Санкт-Петербурге мужчина с топором взял в заложники детей

В Санкт-Петербурге мужчина с топором взял в заложники детей

Сегодня, 16:11ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Северной столице мужчина взял в заложники шестерых детей.

Инцидент произошел в Колпино. Мужчина выгнал из квартиры жену и заперся в жилище с шестерыми детьми, сообщает «Федерал Пресс».

По информации ряда СМИ, злоумышленник злоупотребляет антидепрессантами и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что мужчина угрожает убить детей. С ним ведут переговоры представители правоохранительных органов. Требования взявшего заложников не сообщаются.

Напомним, в августе сообщалось как в Екатеринбурге мужчина похитил девушку, угрожая ножом. Всю ночь он удерживал её в квартире, облил себя горючей жидкостью и угрожал поджечь.

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