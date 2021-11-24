Неизвестный в Екатеринбурге расстрелял BMW и скрылся на отечественном авто

В Екатеринбурге произошел инцидент со стрельбой между водителями. Неизвестный на Уралмаше выстрелил в сторону BMW и скрылся на машине российской марки. Пресс-службу МВД призывает участников конфликта обратиться в ближайшее отделение правоохранительных органов.

Инцидент произошел в микрорайоне Уралмаш. Конфликт между двумя водителями дошел до стрельбы. По информации telegram-канала «Екатеринбург № 1», неизвестный на машине отечественного производства подъехал к BMW и начал стрелять. На канале также появилась видеозапись происшествия. На ней одна машина подъезжает к другой, а затем раздаются звуки выстрела. Сразу после этого водитель отечественного авто спешно скрывается. Управление МВД по Екатеринбургу пока не имеет никакой информации о случившемся. Как заявили в пресс-группе местного УМВД, в правоохранительные органы по факту данного инцидента никто не обращался. Также пресс-служба сообщает, что все причастные к конфликту на Уралмаше могут обратиться в ближайшее отделение полиции.

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