Была лишена прав: в аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погибла мать 6 детей

В аварии, которая произошла 21 ноября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, погибла женщина-водитель, у которой осталось шестеро детей. В сентябре 2020 года она была лишена водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Многодетная мать работала водителем тягача в цехе на «Уралвагонзаводе». Коллеги отзываются о ней как о трудолюбивом и отзывчивом человеке. В трагический вечер женщина решила отвезти домой своих подруг, которые были «некстати». Водительские права она собиралась восстанавливать, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Напомним, «Лада» врезалась в дерево на Восточном шоссе вечером 21 ноября. Водитель погибла на месте аварии, две пассажирки были госпитализированы с различными травмами. Возможной причиной аварии в ГИБДД назвали рыхлый снег, который лежал на дороге. В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле

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