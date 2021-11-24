Была лишена прав: в аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погибла мать 6 детей

Была лишена прав: в аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погибла мать 6 детей
Была лишена прав: в аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погибла мать 6 детей
Сегодня, 19:01ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
В аварии, которая произошла 21 ноября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, погибла женщина-водитель, у которой осталось шестеро детей. В сентябре 2020 года она была лишена водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Многодетная мать работала водителем тягача в цехе на «Уралвагонзаводе». Коллеги отзываются о ней как о трудолюбивом и отзывчивом человеке.

В трагический вечер женщина решила отвезти домой своих подруг, которые были «некстати». Водительские права она собиралась восстанавливать, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, «Лада» врезалась в дерево на Восточном шоссе вечером 21 ноября. Водитель погибла на месте аварии, две пассажирки были госпитализированы с различными травмами. Возможной причиной аварии в ГИБДД назвали рыхлый снег, который лежал на дороге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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