Была лишена прав: в аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погибла мать 6 детей

Многодетная мать работала водителем тягача в цехе на «Уралвагонзаводе». Коллеги отзываются о ней как о трудолюбивом и отзывчивом человеке.
В трагический вечер женщина решила отвезти домой своих подруг, которые были «некстати». Водительские права она собиралась восстанавливать, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, «Лада» врезалась в дерево на Восточном шоссе вечером 21 ноября. Водитель погибла на месте аварии, две пассажирки были госпитализированы с различными травмами. Возможной причиной аварии в ГИБДД назвали рыхлый снег, который лежал на дороге.