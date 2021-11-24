Полиция проехалась трактором по полю мака под Екатеринбургом

Всего правоохранительные органы обнаружили 69 интернет-сайтов, используемых для распространения наркотика, составили 85 протоколов о причастности к обороту и культивированию запрещенных веществ, а также возбудили 25 уголовных дел по статье 228 УК РФ, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.