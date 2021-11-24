Противники QR-кодов из Екатеринбурга попали под прицел прокуратуры после пикетов

Адвокат заявил об этом 23 ноября на заседании общественной палаты Свердловской области, пишет Znak. Правозащитник представляет интересы тех, кто считает использование образов жертв нацизма неприемлемым. Название организации, обратившейся к Бельянскому, не разглашается.
Правозащитник назвал действия активистов унижающими достоинство людей по признакам национальной принадлежности. Адвоката больше всего возмутил мужчина, надевший желтую звезду на жилетку во время акции протестов — именно так нацисты в концлагерях клеймили евреев.
Напомним, акции протестов против системы QR-кодов проходили массово по всей территории Свердловской области. Жители Нижнего Тагила присоединились к протестантам и записали видеообращение к президенту Путину.