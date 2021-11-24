Рано утром голый мужчина прошелся по заснеженной дороге в Екатеринбурге

Свидетели происходящего заявили, что мужчине примерно 56–65 лет. На момент его прогулки на улице стояло -10 градусов, а дорогу присыпало снегом. В управлении полиции же сообщили, что обращений на гражданина не поступало, сообщает Е1.
Однако в УМВД напомнили, что в подобных случаях уральцы имеют право обращаться к стражам порядка, которые уберут человека с места массового скопления людей и определят мотивы его действий.
Напомним, в конце сентября стало известно, что на улице Рощинской обнаженный мужчина несколько дней пугал жителей многоэтажного дома. Сначала он катался на лифте, но потом начал ломится в квартиры.