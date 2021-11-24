Рано утром голый мужчина прошелся по заснеженной дороге в Екатеринбурге

Рано утром голый мужчина прошелся по заснеженной дороге в Екатеринбурге
Рано утром голый мужчина прошелся по заснеженной дороге в Екатеринбурге
Сегодня, 19:57ПроисшествияФото: 1MI
Случайные прохожие стали свидетелями того, как полностью обнаженный мужчина прошелся по улице Репина в уральской столице. Видео записано 24 ноября около 05.00.

Свидетели происходящего заявили, что мужчине примерно 56–65 лет. На момент его прогулки на улице стояло -10 градусов, а дорогу присыпало снегом. В управлении полиции же сообщили, что обращений на гражданина не поступало, сообщает Е1.

Однако в УМВД напомнили, что в подобных случаях уральцы имеют право обращаться к стражам порядка, которые уберут человека с места массового скопления людей и определят мотивы его действий.

Видео:E1.RU

Напомним, в конце сентября стало известно, что на улице Рощинской обнаженный мужчина несколько дней пугал жителей многоэтажного дома. Сначала он катался на лифте, но потом начал ломится в квартиры.

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Екатеринбург
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