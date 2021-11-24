Житель Нижнего Тагила погиб при тушении пожара

Житель Нижнего Тагила погиб при тушении пожара
Житель Нижнего Тагила погиб при тушении пожара
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Трагедия, приведшая к гибели мужчины, произошла в ночь на 24-е октября в доме по улице Балакинская, 5 в Нижнем Тагиле.

Горела квартира на первом этаже 3-хэтажного дома. Соседи увидели задымление и вызвали пожарных около 2.00. 15 жильцов дома покинули здание самостоятельно, еще двух человек эвакуировали сотрудники МЧС при помощи дыхательных аппаратов.

Вскрыв квартиру, из которой шел дым, спасатели обнаружили горящие вещи и тело мужчины 1976-го года рождения. Рядом с телом погибшего стояло ведро воды — скорее всего, он пытался сам потушить начинающийся пожар, но не справился с этим.

Причиной трагедии, по предварительной информации, стала неосторожность в курении. Как сообщили в Отделе надзорной деятельности, это уже не первый пожар в этой квартире.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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