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Взрыв аммонита не угрожает катаклизмами г. Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Взрыв аммонита не угрожает катаклизмами г. Нижний Тагил

24 декабря 2009, 17:37ПроисшествияArtem
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