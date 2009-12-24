Взрыв аммонита не угрожает катаклизмами г. Нижний Тагил

Как рассказал Уралинформбюро заведующий лабораторией сдвижения горных пород и предотвращения техногенных аварий Института горного дела УрО РАН Анатолий Сашунин, к обрушению пород не приводят даже взрывы мощностью 200 тонн аммонита. Опасность они представляют лишь для шахтеров. В среду на горизонте - 180 метров под землей погибло 9 шахтеров ВГОКа. По словам экспертов, трагедии под землей, вызванные самопроизвольным воспламенением промышленной взрывчатки, происходят нередко. Наиболее частая причина - нарушение технологии изготовления аммонита. Точную причину взрыва, приведшего к трагедии, предстоит установить специальной комиссии.