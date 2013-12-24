В Нижнем Тагиле с утра пожар: «дымом заволокло весь подъезд» (ФОТО)

Я собирала дочку в детский сад, выходим в общий коридор, чувствую - дымом ужасно пахнет. Везде принюхалась - из подъезда, не соседи горят. Мы надели обувь, открываем дверь, а там как в тумане, и дышать невозможно, глаза разъедает. Я схватила дочку и бегом вниз, мы на девятом этаже живем, так до первого и добежали - там уже только запах был рассказывает Ольга, жительница дома.