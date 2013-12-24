В Нижнем Тагиле с утра пожар: «дымом заволокло весь подъезд» (ФОТО)
Сегодня утром на Гальянке в доме по адресу Октябрьский проспект, 15 случился пожар.
Это типичный девятиэтажный дом, и, по данным очевидцев, едкий дым заполнил верхние этажи.
Я собирала дочку в детский сад, выходим в общий коридор, чувствую - дымом ужасно пахнет. Везде принюхалась - из подъезда, не соседи горят. Мы надели обувь, открываем дверь, а там как в тумане, и дышать невозможно, глаза разъедает. Я схватила дочку и бегом вниз, мы на девятом этаже живем, так до первого и добежали - там уже только запах был рассказывает Ольга, жительница дома.
По словам Ольги, уже через пять минут (а в дым они попали примерно в 8:00) подъехала пожарная бригада - 2 единицы техники. Скорее всего, в доме загорелась проводка, однако, есть вероятность, что хулиганы или кто-то по неосторожности поджег мусоропровод. Причины пожара и ущерб сейчас устанавливаются.
Фотографии Ольги
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