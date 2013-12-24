Вчера в Нижнем Тагиле сбили ребенка: ДТП случилось на Вагонке (ФОТО)

Так, в 17:00 часов 42-летняя женщина за рулем Volkswagen Touareg, проезжая по улице Энтузиастов со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности, сбила юную ученицу школы №4, девочку 2007 года рождения. Малышка переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу.