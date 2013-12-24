Вчера в Нижнем Тагиле сбили ребенка: ДТП случилось на Вагонке (ФОТО)
24 декабря 2013, 17:30Происшествия
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Вчера вечером в Нижнем Тагиле случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Авария произошла в Дзержинском районе.
Так, в 17:00 часов 42-летняя женщина за рулем Volkswagen Touareg, проезжая по улице Энтузиастов со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности, сбила юную ученицу школы №4, девочку 2007 года рождения. Малышка переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила ушиб мягких тканей коленного сустава, ушиб мягких тканей живота. С травмами она была госпитализирована в детскую больницу №3.
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Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД
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