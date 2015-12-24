В частном секторе Нижнего Тагила сгорел деревянный дом. Соседи подозревают поджог (ФОТО, ВИДЕО)

Об обстоятельствах пожара журналистам TagilCity.ru удалось поговорить с местной жительницей.

В сгоревшем доме раньше держали коров, свиней. Скорее всего, жильцам близлежащих домов не понравилось такое соседство. Из сгоревшего дома часто пахло скотиной. Говорят, что в каменном доме неподалёку, вроде как, хотели сделать клуб. Жильцы сгоревшего дома, похоже, продали его и переехали в другое место. Разбирать деревянный дом долго - проще ведь поджечь поделилась свои мнением с журналистом TagilCity.ru местная жительница Анастасия.

По словам очевидцев, уже через 40 минут пламя было полностью потушено. От дома, конечно, ничего не осталось. Рядом с местом возгорания дежурили представители «Энергосетей» и скорая помощь. Данных о пострадавших нет. Вероятнее всего, их не было - дом длительное время пустовал.