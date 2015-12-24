В Ростовской области коллектор сообщил о заминировании детского сада, чтобы выбить долг
Мужчине может грозить уголовное дело.
В Ростовской области задержан 26-летний сотрудник коллекторской компании, которого подозревают в ложном заминировании детского сада в Сальске. По версии полиции, именно он позвонил 23 декабря директору дошкольного учреждения и сообщил, что «если один из сотрудников не вернет долг, то детский сад будет взорван».
На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа ОМВД России по Сальскому району, взрывотехники ОМОН и кинолог со служебно-разыскной собакой, а также другие экстренные службы рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
В результате эвакуировали 151 ребенка и 23 взрослых, которые находились в помещении детского сада. Здание и двор проверили, но никакой бомбы не обнаружили. Зато установили телефон, с которого звонил хулиган, а уже потом его личность. Мужчина был задержан на рабочем месте. У него очень велик шанс стать фигурантом уголовного дела.