Траур по погибшим в Соликамске шахтёрам объявлен 24 декабря в Пермском крае
Сегодня, 18:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим в шахте в Соликамске.
Приказ о назначении 24 декабря днём траура подписал глава Пермского края Максим Решетников. Губернатор также отметил, что родным погибших рабочих выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей.
По словам губернатора, в администрацию края поступил звонок от президента РФ Владимира Путина. Властям Пермского края дано два поручения: обеспечение необходимым вниманием родных погибших и изучение деталей трагедии.
В день траура все культучреждения и телевизионные компании отменят развлекательные мероприятия.
Глава также сказал, что власти возьмут на персональное сопровождение родных погибших. У умерших работников остались дети несовершеннолетнего возраста, информирует ТАСС.
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