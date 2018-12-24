Траур по погибшим в Соликамске шахтёрам объявлен 24 декабря в Пермском крае

Приказ о назначении 24 декабря днём траура подписал глава Пермского края Максим Решетников. Губернатор также отметил, что родным погибших рабочих выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей.

По словам губернатора, в администрацию края поступил звонок от президента РФ Владимира Путина. Властям Пермского края дано два поручения: обеспечение необходимым вниманием родных погибших и изучение деталей трагедии.

В день траура все культучреждения и телевизионные компании отменят развлекательные мероприятия.

1 Оказались заблокированными в пожаре: тела 9 горняков подняли из шахты в Соликамске Фото 22 декабря в 12:00 в шахте Соликамска в 4-м стволе СКРУ-3 (шахта ПАО «Уралкалий) возникло задымление. В опасной зоне оказались 17 рабочих, 8 успели подняться на поверхность, еще 9 оказались заблокированы.