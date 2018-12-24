УК «Олимп» и «Соцэнерго» в Североуральске выплатят штраф в 250 тысяч рублей
Сегодня, 20:45ПроисшествияФото: pixabay.com
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УК Североуральска «Олимп» и «Соцэнерго» оштрафованы на 250 тысяч рублей. Находясь в стадии банкротства, фирмы не осуществляли часть должностного функционала.
Прокуратура Североуральска провела проверку фирм. Было выявлено, что часть должностных обязанностей по обслуживанию жилых домов не выполнялась. По версии следствия, УК не выполнили Правила норм и техэксплуатации жилищного фонда.
В связи с нарушениями, прокуратура возбудила административные дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушениями лицензионных требований». Управляющие компании «Олимп» и «Соцэнерго» были оштрафованы на 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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