УК «Олимп» и «Соцэнерго» в Североуральске выплатят штраф в 250 тысяч рублей

Прокуратура Североуральска провела проверку фирм. Было выявлено, что часть должностных обязанностей по обслуживанию жилых домов не выполнялась. По версии следствия, УК не выполнили Правила норм и техэксплуатации жилищного фонда.

В связи с нарушениями, прокуратура возбудила административные дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушениями лицензионных требований». Управляющие компании «Олимп» и «Соцэнерго» были оштрафованы на 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.