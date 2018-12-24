Забил колуном: житель Красноуральска обвиняется в убийстве собаки
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Красноуральске 37-летний местный житель обвиняется в жестоком обращении с животным.
По версии органов дознания, летом 2018 года мужчина проходил мимо дома своей знакомой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Дом охраняла собака, которой обвиняемый нанес не менее 10 ударов колуном по голове.
Собака умерла на месте. Мужчина признал вину, однако сообщил, что убил животное, потому что собака его укусила.
Мужчина был ранее судим, срок последнего наказания истек в ноябре 2017 года. Сейчас ему грозит до трех лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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