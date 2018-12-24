Забил колуном: житель Красноуральска обвиняется в убийстве собаки

По версии органов дознания, летом 2018 года мужчина проходил мимо дома своей знакомой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дом охраняла собака, которой обвиняемый нанес не менее 10 ударов колуном по голове.

Собака умерла на месте. Мужчина признал вину, однако сообщил, что убил животное, потому что собака его укусила.