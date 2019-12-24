48 ударов ножом. Житель Ирбита обвиняется в убийстве двухлетнего ребенка

По версии следствия, в марте этого года мужчина находился в квартире у своей падчерицы. Женщина в этот момент отсутствовала дома и оставила с обвиняемым двоих детей — трех и двух лет. Младший ребенок — девочка — во время игры опрокинула кружку с алкоголем. Мужчина разозлился и толкнул ребенка. Затем он снова налил себе алкоголь. Однако девочка вновь разлила его. Тогда обвиняемый взял ребенка за горло, вынес в коридор, где нанес девочке не менее 48 ударов ножом, а затем не менее 15 раз ударил ребенка о выступающие части холодильника.