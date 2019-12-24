48 ударов ножом. Житель Ирбита обвиняется в убийстве двухлетнего ребенка
В Ирбите перед судом предстанет местный житель. Мужчина обвиняется в особо жестоком убийстве двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в марте этого года мужчина находился в квартире у своей падчерицы. Женщина в этот момент отсутствовала дома и оставила с обвиняемым двоих детей — трех и двух лет. Младший ребенок — девочка — во время игры опрокинула кружку с алкоголем. Мужчина разозлился и толкнул ребенка. Затем он снова налил себе алкоголь. Однако девочка вновь разлила его. Тогда обвиняемый взял ребенка за горло, вынес в коридор, где нанес девочке не менее 48 ударов ножом, а затем не менее 15 раз ударил ребенка о выступающие части холодильника.
Девочка умерла на месте происшествия. При этом момент убийства видел ее трехлетний брат. В ходе следствия обвиняемый отрицал вину, сообщая, что лег спать и не знает, кто мог убить девочку. Однако дверь в квартиру была закрыта изнутри, мужчина сам открыл ее полицейским. Под давлением фактов он сознался в содеянном. Ему грозит пожизненное лишение свободы.